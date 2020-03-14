Предсказания Ванги о коронавирусе и Украине в 2020 году: провидице начали верить

Болгарская ясновидящая Ванга еще в прошлом веке говорила о страшной эпидемии в 2020 году и появлении "народного лидера" в Украине. Так, в сети заговорили о том, что она предсказала вспышку коронавируса и президенство Владимира Зеленского.

Конкретно с какой болезнью людям придется иметь дело, она не уточняла. Однако Ванга говорила, что люди будут падать и умирать прямо на улицах от давно забытого вируса, пишет info.sibnet.ru.

Провидица отмечала, что эпидемия стремительно распространится по всему миру и унесет множество жизней.

Ванга могла предсказать коронавирус

"В 1995 году я еще парнишкой молодым беседовал с Вангой, когда она сказала, что в год пяти двоек произойдет эпохальное событие для всего человечества – планета получит такой страшный вирус, что могут погибнуть сотни миллионов людей. Я сейчас в шоке", – сообщил кум провидицы Сергей Косторной.

Кандидат биологических наук, иммунолог Марина Зуева назвала предсказание болгарской ясновидящей удивительным. Специалист объяснила, почему Ванга могла считать его старой болезнью. В 2002 и 2003 году похожий вирус вызвал вспышку заболеваемости атипичной пневмонией. А открыли коронавирус как вид еще в 1965 году.

Карта распространения вируса:

Согласно пророчеству Ванги, лекарство от коронавируса изобретут в течение года, примерно через три месяця после пика заболевания.

Кроме того, провидица говорила о том, что в 2020 году ситуация в Украине улучшится с появлением народного лидера, пишет "КП в Украине". Она утверждала, что у власти будет по-настоящему стремящийся к миру человек, который готов говорить ради этого даже с врагами. При этом Ванга отмечала, что его действия принесут желаемые результаты.

Ранее OBOZREVATEL писал, что готовит украинцам будущее согласно заявлениям Ванги.

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