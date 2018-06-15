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Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Советник по коммуникаций, агентство E'COMMВсе статьи автора

"Праздник футбола" на крови: "приятного" просмотра

На первом фото – семья погибшего украинского пилота Константина Могилка. 6 июня по самолёту, которым управлял Константин, российскими террористами была выпущена ракета из ПЗРК. Командир экипажа Могилко вывел самолёт за пределы города Славянска Донецкой области. Три члена экипажа спаслись, выпрыгнув из горящего самолёта, а пятеро – погибли.

Маленький сын Константина не успел с папой ни в футбол погулять, ни футбольный чемпионат посмотреть. Арсению тогда было 2 года…

На втором фото – мальчик из Краматорска, Стёпа Чубенко, вратарь местного футбольного клуба Авангард. 3 июля 2014 года российские террористы задержали его в Донецке. На рюкзаке 16-летнего парня была сине-жёлтая ленточка. А в рюкзаке – шарф футбольного клуба Карпаты. Этого оказалось достаточно. Его били, потом отвезли в Горбачёво-Михайловку, где после страшных издевательств, расстреляли. Пять выстрелов в голову.

"Приятного" просмотра чемпионата всем мудакам, которые туда поехали и тем, кто будет смотреть этот "праздник футбола" на крови.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

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Автор
Зоя КазанжиЗоя Казанжи
Темы
Российско-украинский конфликтВойна
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Зои Казанжи
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