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Наталья ЕмченкоНаталья ЕмченкоДиректор по коммуникациям у System Capital ManagementВсе статьи автора

Праздничная суматоха

2.1т

А что если у Киева с зимой договор: старушка сюда ни ногой, вот с этими ее снегами, морозами, вьюгами? С гололёдом и сугробами до неба? А Киев взамен - не ждёт, не зовёт и жалоб в небесную канцелярию не пишет?

Ничем другим я вот эти Новогодние ливни обьяснить не могу.

***

Утром сегодня, после вчерашнего густого тумана, к окну шла с надеждой - а вдруг снежок? Но нет, там бушевал отличного качества ливень: ледяной, с крупными тяжёлыми каплями. Ничего общего ни с осенним дождём, ни весенним.

***

Вышла. В пальто и туфлях по щиколотку. Замёрзла и промокла моментально и насквозь, пока бежала к машине 100 метров. В машине слилась с рыжим кожаным креслом, включила подогрев: я грею кресло, а кресло греет меня, все честно.

Минут 5 спустя набралась духу и тронулась. 9-30 утра, а город уже битком набит мокрыми, уставшими, натруженными машинами. Которые уже пару дней не мыты (смысл в такую погоду), и из-за этого выглядит потрепанными. Все без исключения.

Автомобили устали до такой степени, что правил движения не исполняют совсем. Видно, что и рады бы - но сил нет.

***

В периоды новогодней лихарадки на дорогах я становлюсь автомобильным психотерапевтом. Ну, вот раньше в армии были же военные капелланы. Я - как они, но только не в армии и не капеллан. Я успокаиваю водителей, которые перегораживают ключевые перекрёстки и создают героические вот эти адские бессмысленные заторы "ни себе, ни людям".

Я открываю своё окно. Смотрю на водителя-перекресточника и улыбаюсь, пока он не откроет окно. Детям ему некуда - пробка бушует и негодует.

Он точно открывает окно и смотрит на меня напряжённо-вопросительно. Я говорю ему бодро и с задором: "Ты не переживай, что тебя сейчас сильно не любит человек 100 и сообщают вселенной об этом одномоментно. Ты ведь не нарочно. Ты просто не подумал, а поехал. Я лично все равно тебя люблю и тебя принимаю таким, какой ты есть". Закрываю окно и даю возможность изумлённому герою обдумывать мое послание уже без моего участия. Медленно и эффектно, с расстановкой выезжаю из затора.

***

Заканчиваю первую встречу в 12, ещё пару часов работаю с документом. Потом еду в банк. Час. Я час еду и развлекаю себя составлением списка подарков и меню к новогоднему столу. И то, и другое к концу поездки эволюционирует: косметика подругам сменяется книгами, а книги - не скажу чем, но совершенно волшебным.

В банк влетаю за 5 минут до закрытия (короткий день), и вырезаюсь в очередь часа на 2: цепочка люди-праздник-деньги снять/положить/поменять здесь представлена во всем своём многообразии.

Стою в очереди и закрываю хвосты:

- покупаю из очереди онлайн подарок мужу

- оплачивающий из очереди несколько мелких подарков детям/друзьям

- договариваясь об интервью

- отменяю другое интервью

- кладу деньги на депозит

- звоню своему бук-дилеру на Петровку и диктую список книг

- решаю заказать деда мороза (в хорошем смысле этого слова)

- договариваюсь об ужине 2 января в Берлине

- отправляю текст для Нового Времени

- о поваляю презентацию по миллениалам членам одного уважаемого клуба.

Через час За 5 минут решаю все свои вопросы в банке.

Объезжаю ещё пару мест - и часов в 5 мчу на Петровку. Там - книжечки. И Диллер Слава. Из тех, которые подают книжки неокрепшие умам за большие деньги в режиме "до последнего клиента".

Ну, как мчу - еду. Тянусь И удивляюсь, какую диковинную чушь пишет мой навигатор.

А навигатор все время требует от меня странного - Промзон, да ещё чтобы через железнодорожные пути. Да ещё по какому-то адскому бездорожью. Между серыми зданиями. Которых окна - за поводочными решетками. Да в Темноте. Да под проливным дождем. И подворотни, в которые я никак проехать не могу.

Выглядят места, определенные навигатором, по-сталкерски. Вообще не подозревала, что в Киеве такое есть и в общем-то в центре.

Я останавливаюсь в одной из промышленных подворотен и пробегающей мимо серой тени кричу: "простите, а вы не подскажете, как мне доехать до Петровки?" силуэт обернулся ко мне широкими плечами и капюшоном. Замер. Неопределённо развёл рыками. и без слов покачал головой, как бы говоря - нет тут никакой Петровки, девочка. Тут вообще ничего хорошего нет. И лица у меня нет, один капюшон.

Сквозь новогодний ливень волной накатил приступ липкой, вязкой паники. Закрыла окно, нажала на кнопку блокировки.

Набрала Славу-букдиллера и твёрдо сказала: "еду, жди". Теперь, когда на огромной ляденой Петровке меня ждали и в меня верили, обратной дороги не было.

Набрала мужа. Что-то сбивчиво проскулила ему в трубку: "Слушай, я кажется заблудилась. И навигатор Сошёл с ума. Не понимаю, что случилось". И пока говорила и Ныла, глаза мои ощупывали морду навигатора. Особенно значок-человечек на этой морде. Такой идущий, знаете. Ну, который есть у навигаторов для прокладывания пешеходных маршрутов.

Все это врем я пыталась ездить по пешеходным маршрутам. Страшным как смерть.

Спасение оказалось простым и технологичным - одном движением я выбрала автомобильный маршрут и узнала, что через 15 минут я буду у цели.

Я сидела, смотрела за окно сквозь ледяной ливень и думала: мне в машине здесь страшно до полусмерти. Вот на этом пешеходном маршруте выходного дня. А этот бесчувственный чурбан (навигатор) ни словом, ни знаком не предупредил, что идти вот по этому хоррору? Как ему такое могло прийти в его отсутствующую голову? Как теперь на него полагаться?

***

Через 20 минут я самозабвенно лечила себя у Славы книготерапией и слушала его рассказы о том, что он до сих пор не понимает, почему книги нужно продавать на улице. И что все покупают очень хорошо. Кроме Сунь Дзы, Искусство войны. И как жаль, что он не писал об искусстве мира. Потому что мир сейчас - в цене.

***

А дома дети валялись. И пекли печенье. И читали книжки. Ах, да, и примеряли кимоно.

И было тепло, светло. И пахло книгами и корицей. И Новый год на носу, даром что вместо снега с неба льётся вода)

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Автор
Наталья ЕмченкоНаталья Емченко
Темы
ПраздникиНовый год
Место
Украина
Объекты
Новый годНовый год-2018
Источник
Источник:Facebook Натальи Емченко
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