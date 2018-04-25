ПАРЄ прийняла резолюцію, в якій визнала, що тимчасово окуповані райони Донецької і Луганської областей знаходяться під контролем Росії. - Ред.

Це позитивний крок поступового переосмислення у правовому плані ситуації в Україні. Але це зовсім не оцінка російській агресії. Це можливо матиме позитивний ефект для вибудовування справи в міжнародних організаціях чи судах України.

Але в принципі уряди країн Європейського Союзу давно погодилися з тим, що на Сході України є російська агресія, є російські війська, тому Росія зазнала санкцій. Ясно, що ця позиція там оскаржується росіянами, в тому числі масово у сфері пропаганди. У протилежної думки є свої прихильники, але країни Європейського Союзу застосовують санкції проти Росії саме через війну на Сході України. Тому сказати, що тут відбулось щось кардинально нове - ні.

Це невеликий позитивний розвиток подій, який знов дещо зміцнює правову позицію України.