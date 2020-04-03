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3 апреля • обновлено в 13:50
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Александр Чебаненко
Александр Чебаненко
Эксперт Украинского института будущего Все статьи автора

Право вмерти від COVID-19 vs права на життя

1.3т
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Вчора лідери 13 країн Євросоюзу виступили зі спільною заявою, основний посил якої - “боротьба з коронавірусів не повинна руйнувати принципи верховенства права і погрожувати правам і свободам людини”.

Зараз, коли кількість захворівших від COVID-19 світі — під мільон, а кількість загиблих нараховується десятками тисяч, цю тезу можна, на жаль, розцінити як спробу виправдовування бездіяльності.

Ми не маємо право і не будемо повчати ні шановних громадян вказаних країн, ні їхніх шановних лідерів. Просто для себе ми повинні згадати наступне.

Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Так сказано в Конституції України. Право кожного на життя охороняється законом. Це сказано на самому початку Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Право на життя як основне є в усіх Конституціях європейських держав.

Право вмерти від COVID-19 vs права на життя

Нагадаю, що право на життя як природнє право в Конституції КНР просто відсутнє, тобто не гарантовано державою. Тим не менш, поки що ми бачимо досить ефективні заходи проти епідемії вірусу (багато з яких називають недемократичними) з боку Китаю і руйнуючі наслідки епідемії в Європі (де кількість жертв вже обігнала Китай), які багато хто пов'язує з небажанням владних структур обмежити права людей на користь головного права — права на життя. Коли весь світ побачив, що Китай за лічені дні створив лікарні для порятунку життя інфікованих COVID-19, на превеликий жаль, не лише українська, а й європейські системи охорони здоров'я — котрі мали б стати запорукою гарантування права людини на життя — виявилися неготовими до таких викликів.

Європейська конвенція за певних умов, але допускає обмеження прав — в тому числі, під час суспільної небезпеки, яка загрожує життю нації. І не тільки обмеження, але і відступ від інших зобов'язань по Конвенції. На період дії вказаної небезбеки.

Ми — проти диктатури. Але треба бути чесними. І якщо життя людини у нас — найвища цінність, то треба бути послідовним в її захисті.

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Автор
Александр Чебаненко Александр Чебаненко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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