Решение Кабмина о продлении карантина до 24 апреля было прогнозируемым. В ближайшие две недели нас ждет пик эпидемии, смерти, бардак и новые видеоролики диджитального.

Теперь хотелось бы понять, что правительство будет делать с доходами граждан. Опросы говорят о том, что у 57% граждан денег меньше, чем на месяц. Значит, до 24 апреля они доживут с большим трудом. А что будет, если карантин придется продлить?

После введения карантина работу уже потеряли сотни тысяч людей по всей стране. К ним добавились десятки тысяч заробитчан, потерявших работу в Европе. Правительство должно понимать, что продление карантина – это уже миллионы безработных.

И сейчас нам бы хотелось видеть не тупую инфографику, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения, а четкий и понятный план, как правительство планирует бороться с безработицей и зубожинням. Вот уж не думал, что придется упоминать слово зубожиння в его прямом смысле.

Ситуация усложнена тем, что в первую очередь уволены люди, работавшие нелегально. Они не оформлены и уволить их очень легко. Они не застрахованы и не получат никаких пособий. Они просто выброшены на улицу. Огромное количество таких людей работает на рынках и в сфере обслуживания, закрытых на карантин. Они не попадают в статистику. По оценкам Милованова, это примерно половина трудоспособных граждан. Но от того, что нелегалы не попадают в статистику и на бумаге все будет красиво, социальная напряженность, бандитизм и мародерство, когда закончится еда, не уменьшатся.

Отсутствие у правительства плана работы с рынком труда – очень плохой знак. Это значит, на нас просто забили болт и надеются, что пронесет. Не пронесет.

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