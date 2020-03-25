Главная Новости
25 марта • обновлено в 17:49
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Сергей Марченко
Сергей Марченко
Эксперт рынка труда Все статьи автора

Правительство забило на украинцев: на этот раз не пронесет

6.6т

Решение Кабмина о продлении карантина до 24 апреля было прогнозируемым. В ближайшие две недели нас ждет пик эпидемии, смерти, бардак и новые видеоролики диджитального.

Теперь хотелось бы понять, что правительство будет делать с доходами граждан. Опросы говорят о том, что у 57% граждан денег меньше, чем на месяц. Значит, до 24 апреля они доживут с большим трудом. А что будет, если карантин придется продлить?

После введения карантина работу уже потеряли сотни тысяч людей по всей стране. К ним добавились десятки тысяч заробитчан, потерявших работу в Европе. Правительство должно понимать, что продление карантина – это уже миллионы безработных.

И сейчас нам бы хотелось видеть не тупую инфографику, чем чрезвычайная ситуация отличается от чрезвычайного положения, а четкий и понятный план, как правительство планирует бороться с безработицей и зубожинням. Вот уж не думал, что придется упоминать слово зубожиння в его прямом смысле.

Ситуация усложнена тем, что в первую очередь уволены люди, работавшие нелегально. Они не оформлены и уволить их очень легко. Они не застрахованы и не получат никаких пособий. Они просто выброшены на улицу. Огромное количество таких людей работает на рынках и в сфере обслуживания, закрытых на карантин. Они не попадают в статистику. По оценкам Милованова, это примерно половина трудоспособных граждан. Но от того, что нелегалы не попадают в статистику и на бумаге все будет красиво, социальная напряженность, бандитизм и мародерство, когда закончится еда, не уменьшатся.

Отсутствие у правительства плана работы с рынком труда – очень плохой знак. Это значит, на нас просто забили болт и надеются, что пронесет. Не пронесет.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Сергей Марченко Сергей Марченко
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Сергея Марченко
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
4
Смешно
15
Интересно
37
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
больници на карантине,за это время окочурится не одна сотня от других проблем,вроде до того тут был рай,если брать Италию,то там вродеж есть пассажирские перевозки внутри страны,тут полный коллапс,все р.ак.ом ,как обычно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
На чубатых уже весьмир, который с ними, уже забил. Достали всех эти попрошайки вечные...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги