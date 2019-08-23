Прапор стає безсмертним, коли його піднімають на небі.

Прапор України підняли там багато разів.

Я пам'ятаю різні прапори.

Прапор, який вибух фугасу здер з бехи, що йшла до заблокованої Могили Гострої.

Прапорець, у волонтерській машині, що згорів під час обстрілу на мосту в Луганському, по дорозі в Дебальцеве.

Прапор блоку Нацгвардії на Хресті, який пішов у небо після прямого влучення.

А потім туди пішов і наш прапор, коли "Тріумф" перетворили на місиво.

Прапор на багатостраждальній Панамі, переритій важким залізом до такої міри, що неможливо було уявити, що тут можуть залишатися живі.

Прапор на висоті над опорним пунктом, обгризений обстрілами до маленького шматочка на держаку – який все одно залишався прапором.

Прапор на вежі ДАПа, який я ніколи не бачив своїми очима, але який і мій прапор теж.

Прапори, загиблі на Саур-Могилі, які не вийшли з Іловайська, Вуглегірська та Дебальцевого.

Прапори загиблих ВОПів. Прапори згорілої техніки.

Прапори залишених міст.

Прапори, якими накривали труни під салют на похоронах.

Зганьблені і спалені прапори на окупованій території.

Прапори, за які катували і вбивали наших полонених.

Клаптики, що залишилися від прапорів, що зберігаються як сімейні та музейні реліквії.

Їх було багато, різних прапорів у різних місцях, що піднялись у небо. І на жаль вони будуть ще.

Це не мертві прапори. Це вічні прапори.

Вони десь там, над нами - і назавжди.

Тому, коли сьогодні ви будете вшановувати прапор - підніміть очі в небо. Вдивіться.

Їх там тисячі.

Тому, Україна була, є і буде.

Чого б не хотів ворог. Хоч як би розчаровувалися ми самі.

Все буде Україна! З днем Державного прапора!

На фото: бійці Правого Сектора піднімають прапор України на вежі ДАП.

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