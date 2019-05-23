"Позор!" "Укрзалізниця" попала в новый скандал: возмутительные фото

"Укрзалізниця" угодила в новый скандал из-за ужасающего состояния своих поездов.

Так, возмутительные фото показала на своей странице в Facebook пользователь Марианна Сторожук. "Познакомьтесь – это электричка "Ужгород-Мукачево". Цену за проезд подняли. Условия – фото. Окна немытые, сиденья – мало того, что грязные, еще и подпертые палкой", – написала она. (Чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

Пассажирка рассказала, что, кроме всего этого, на голову в время поездки ей капало пиво.

Электричка "Ужгород-Мукачево" Facebook Марианны Сторожук

"Уважаемая "Укрзалізниця", чем обусловлено поднятия цен на проезд? Я согласна платить, но хочу ехать в человеческих условиях на работу", – подчеркнула женщина.

Электричка "Ужгород-Мукачево" Facebook Марианны Сторожук

Электричка "Ужгород-Мукачево" Facebook Марианны Сторожук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" вновь попала в скандал с поездом №766 сообщением Николаев-Киев, в котором отсутствовали кондиционеры, несмотря на включение этой услуги в стоимость билетов.

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