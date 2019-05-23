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"Позор!" "Укрзалізниця" попала в новый скандал: возмутительные фото

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"Укрзалізниця" угодила в новый скандал из-за ужасающего состояния своих поездов.

Так, возмутительные фото показала на своей странице в Facebook пользователь Марианна Сторожук. "Познакомьтесь – это электричка "Ужгород-Мукачево". Цену за проезд подняли. Условия – фото. Окна немытые, сиденья – мало того, что грязные, еще и подпертые палкой", – написала она. (Чтобы посмотреть снимки, доскролльте до конца страницы).

Пассажирка рассказала, что, кроме всего этого, на голову в время поездки ей капало пиво.

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Электричка "Ужгород-Мукачево"

Электричка "Ужгород-Мукачево"

Facebook Марианны Сторожук

"Уважаемая "Укрзалізниця", чем обусловлено поднятия цен на проезд? Я согласна платить, но хочу ехать в человеческих условиях на работу", – подчеркнула женщина.

Электричка "Ужгород-Мукачево"

Электричка "Ужгород-Мукачево"

Facebook Марианны Сторожук

Электричка "Ужгород-Мукачево"

Электричка "Ужгород-Мукачево"

Facebook Марианны Сторожук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Укрзалізниця" вновь попала в скандал с поездом №766 сообщением Николаев-Киев, в котором отсутствовали кондиционеры, несмотря на включение этой услуги в стоимость билетов.

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Читайте все новости по теме "Скандал вокруг "Укрзалізниці"" на OBOZREVATEL.

Тема
Скандал вокруг "Укрзалізниці"
Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
если в человеческих условиях,то стоимость проезда будет не человечесская,пассажирские перевозки крайне убыточны.
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Зато вы едите в Европу. Петюня утверждает, что прямо семимильными шагами, и вы все ближе, и ближе. А Европа почему то все дальше и дальше от вас. Но что особо радует, так это то, что благодаря Омеляну в Россию, это убожество, что у вас поездами зовется, больше не ездит. А то у тех, кто успел вкусить прелести обслуживания "Укрзалізниця" наступало состояние перманентного шока.
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леня зе
леня зе
ты радуйся хоть это есть.что имеете все наследие СССР.
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