"Позор для Украины": телемост с Россией назвали попыткой информационного теракта

Попытка телеканала NewsOne провести телемост с российским пропагандистским телевидением – это попытка совершить информационный теракт.

Об этом заявил в эфире ObozTV советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, политический и общественный деятель Зорян Шкиряк.

"Сама идея такого телемоста – преступная, неприемлемая, аморальная. Это полный позор для Украины, тут я солидарен со всем патриотическим украинским обществом", – сказал Шкиряк.

"Я для себя определяю его (телемост. – Ред.) как попытку совершения информационного террористического акта против государственной независимости", – подчеркнул он.

Шкиряк предположил, что Россия использует вспыхнувший из-за "телемоста" скандал в собственных целях.

"Понимали ли в Кремле, что украинцы не разрешат это телемост? Вероятно, понимали. Были ли это попытка проверить реакцию? Вероятно, была. Какая технология за этим стояла? Кто выиграет в результате попытки организации этого шабаша? Тоже вопрос дискуссионный. Мы с вами сейчас истину не найдем", – констатировал он.

Впрочем, по его мнению, Украина "выиграла в виду того, что этот антигосударственный шабаш не состоялся".

Новости У Путина сделали циничное заявление об отмене телемоста с Украиной

Также Шкиряк добавил, что не считает NewsOne украинским телеканалом.

"Это абсолютно пророссийский и пропагандистский телеканал, который причиняет вред государственной независимости Украины. И мне очень жаль, что за 5 лет президент Порошенко не нашел возможности защитить украинское телепространство от информационного террора РФ, который происходит путем покупки украинских СМИ откровенными врагами Украины", – высказался советник главы МВД.

Из-за общественного давления NewsOne отменил анонсированный телемост "Надо поговорить" Скриншот Youtube

Как сообщал OBOZREVATEL:

Телеканал NewsOne, который входит в медиа-группу Виктора Медведчука, анонсировал проведение 12 июля телемоста под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 1".

Как объяснил NewsOne в своем заявлении, этот телемост якобы станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира".

Идея эфира с кремлевскими пропагандистами вызвала возмущениепредставителей власти и общественности.

В результате телеканал сообщил об отмене телемоста "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

Национальный совет по вопросам радио и телевидения на внеочередном заседании постановил начать проверку NewsOne на предмет государственной измены.

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