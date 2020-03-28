Вспышка коронавируса в Украине может вызвать такие же массовые смерти, как в Италии. Однако страна имеет одно большое преимущество.
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Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, козырем в борьбе с COVID-19 являются наши медики.
"Надо понимать, какова наша медицинская система. Но у нас есть большое преимущество – наши медики, как и китайские, очень сильные, волевые люди. Они готовы работать по 24 часа в сутки и спасать жизни людей", – отметил врач.
Коронавирус
delo.ua
Протас подчеркнул, что почти у 20% инфицированных развивается тяжелый острый респираторный синдром, требующий реанимации. При этом, по его словам, из них может умереть и десятая часть, а может и половина.
"Это гипотетические цифры, не стоит на них завязываться. Лучше сосредоточиться на нашем единстве и дисциплинированности", – сказал он.
Как писал OBOZREVATEL ранее, количество больных коронавирусом в Украине выросло до 311 человек. За сутки в стране зафиксировали93 новых случая.
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