Вспышка коронавируса в Украине может вызвать такие же массовые смерти, как в Италии. Однако страна имеет одно большое преимущество.

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Об этом заявил в интервью OBOZREVATEL бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас. По его словам, козырем в борьбе с COVID-19 являются наши медики.

"Надо понимать, какова наша медицинская система. Но у нас есть большое преимущество – наши медики, как и китайские, очень сильные, волевые люди. Они готовы работать по 24 часа в сутки и спасать жизни людей", – отметил врач.

Коронавирус delo.ua

Протас подчеркнул, что почти у 20% инфицированных развивается тяжелый острый респираторный синдром, требующий реанимации. При этом, по его словам, из них может умереть и десятая часть, а может и половина.

"Это гипотетические цифры, не стоит на них завязываться. Лучше сосредоточиться на нашем единстве и дисциплинированности", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL ранее, количество больных коронавирусом в Украине выросло до 311 человек. За сутки в стране зафиксировали93 новых случая.

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