В больницу попала в тяжелом состоянии: что известно об украинке, умершей в Италии от коронавируса

В городке Брешия (Ломбардия) умерла от коронавируса 61-летня Галина Боженко-Федорив из поселка Верхнее Синевидное Львовской области. Она стала второй жертвой среди украинцев в Италии.

Об этом OBOZREVATEL рассказали односельчане женщины. "Мы знаем, что в их семье случилась такая трагедия. У нас в Верхнем живут ее муж, сын,дочь и внуки. Галина была в Италии на заработках, в больницу попала в тяжелом состоянии, делали вентиляцию легких, но не спасли", – рассказали нам в поселке.

Знакомая Галины из Италии, тоже Галина, сказала нам, что украинка работала в Брешии бадантой - присматривала за сеньорой.

Галина работала в Италии OK.ru

В МИД уже связались с родственниками Галины OK.ru

В пресс-службе Министерства иностранных дел OBOZREVATEL подтвердили смерть украинки. “К сожалению, 19 марта в медицинском учреждении на территории провинции Бергамо (Италия) вследствие заболевания COVID-19 умерла гражданка Украины 1958 г.р. Наши консулы установили связь с родственниками умершей гражданки и оказывают необходимое содействие”, – сказали нам в МИД.

Стоит отметить, что в провинции Брешиа ситуация очень сложная – только вчера от коронавируса там умерло 78 человек. По информации местных СМИ, за последние 24 часа уже зафиксировано более 60 жертв и почти 3900 человек заражены.

Напомним, 13 марта в Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. 65-летнюю киевлянку доставили в больницу города Кьяри с острой пневмонией, а уже позже диагностировали коронавирус.

Отметим, всего количество умерших от коронавируса в Италии за сутки 19 марта выросло на 427 – до 3405, случаи заражения – почти на 4,5 тысячи (всего 41035).

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