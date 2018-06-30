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Тим Златкин
Тим Златкин
Донецкий журналист, волонтерВсе статьи автора

Повидло в рогаликах только в Украине бывает! У нас такого нет

В Донецке мы жили на проспекте Россини, что недалеко от универсама "Украина". И, естественно, ходили с папой туда отовариваться.

Батон хлеба, треугольник молока и пачка овсяного печенья были обязательны в списке покупок.

Но больше всего мне нравилось, когда по субботам привозили большие свежие рогалики.

Коричневая блестящая корочка, нежная белая сдоба и, конечно же, сладкое повидло внутри...

Ммммм, невозможно описать словами их вкус, надо только пробовать!..

И вот однажды летом мы семьёй по шахтёрской путёвке поехали в Анапу на отдых. И где-то в магазине папа купил мне маленький рогалик. А прийдя в номер санатория, обнаружили, что... Повидла нет. Вообще.

Папа у меня никогда "партейным" не был, но активист ещё тот, всё-таки в прошлом подполковник. Короче, на следующий день он заходит в тот магазин, шоб поругать за неправильный рогалик. А продавщица ему в ответ:

- Вы с Украины!

- То есть? - опешил папа

- А повидло в рогаликах только в Украине бывает! У нас такого нет.

С этого дня началась моя национальная самоидентификация

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Автор
Тим ЗлаткинТим Златкин
Место
УкраинаДонецк
Источник
Источник:Facebook Тима Златкина
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Балджи Виталий
Балджи Виталий
Садок вишневий біля хати... так по маленьку і пройде самоіденсіфікація, і в цьму поганого нічого не має- це я такий , а ти другий , що теж хорошо, ми різні , а не вороги. Дай людям розуму це зрозуміти.
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