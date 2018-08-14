Повесился в больнице: в Польше украинец совершил самоубийство

В Польше в городской больнице в Ольштыне Варминско-Мазурского воеводства повесился 59-летний гражданин Украины.

Как пишет "Польское радио" со ссылкой на местные СМИ, мужчина не имел страхования и боялся депортации на родину. На данный момент делом занимается прокуратура.

Отмечается, что гражданин Украины был госпитализирован в день, когда он должен был на поле заменить своего брата. В результате несчастного случая на работе мужчине раздавило таз. В лечебном учреждении он провел несколько дней.

Трагедия произошла утром - мужчина повесился в палате. В медучреждении он понял, что не имеет страхования, а следствием этого могут быть большие финансовые затраты на лечение и депортация на родину.

Правоохранители допросили персонал больницы. Никто из работников заведения не знает, что могло стать причиной самоубийства украинца. О смерти мужчины поставили в известность посольство Украины в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы нередко получают травмы или становятся жертвами насилия во время заработков за границей. Работодатели не очень торопятся помогать украинцам, попавшим в беду. Ведь многие из них работали в чужой стране нелегально, а хозяева опасаются штрафов и наказания.

Нередко украинцы в Польше подвергаются и нападениям. Так, в мае в селе Глоскув в Польше был избит украинец. Он с друзьями возвращался из магазина, когда на него напал поляк. С травмой головы он оказался в больнице Варшавы.