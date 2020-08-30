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Потусторонний портал: иллюзия на фото девушки под водой восхитила сеть

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
1,1 т.
Такое впечатление создается за счет игры света на снимке

Такое впечатление создается за счет игры света на снимке. Иллюстративное фото

Фото девушки, плывущей под водой на закате солнца, удивило пользователей сети.

Так, снимок, опубликованный на развлекательном онлайн-сервисе Reddit, вызвал у комментаторов ассоциации с вулканом и даже с порталом в другой мир.

Такое впечатление создается за счет игры света на снимке.

"Женщина касается потустороннего портала или женщина под водой во время заката?", "Портал в альтернативную вселенную", "Одно из лучших изображений, что я видел за последнее время", – пишут пользователи.

Снимок вызвал у пользователей ассоциации с порталом в другой мир

Снимок вызвал у пользователей ассоциации с порталом в другой мир Фото: Dan Legend

Пользователи восхитились подводным снимком девушки

Пользователи восхитились подводным снимком девушки скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети сравнили девушек в США и в СССР в 80-х годах: показательное фото.

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