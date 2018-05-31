Потерял сознание: Порошенко пытался помочь мальчику на школьной линейке

В Ямницком лицее в Ивано-Франковской области во время школьной линейки, на которой выступал президент Петр Порошенко, потерял сознание и упал мальчик.

Президент подбежал к школьнику и помог передать его медикам, пишет местное издание "Фіртка".

Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

"Дети получили надлежащую помощь, поскольку на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь, и он чувствует себя хорошо", – заявил начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта текущего года, во время празднования годовщины Национальной гвардии, в присутствии Порошенко стоящий со знаменем боец вдруг пошатнулся и рухнул.