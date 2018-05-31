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Потерял сознание: Порошенко пытался помочь мальчику на школьной линейке

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В Ямницком лицее в Ивано-Франковской области во время школьной линейки, на которой выступал президент Петр Порошенко, потерял сознание и упал мальчик.

Президент подбежал к школьнику и помог передать его медикам, пишет местное издание "Фіртка".

Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

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"Дети получили надлежащую помощь, поскольку на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь, и он чувствует себя хорошо", – заявил начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта текущего года, во время празднования годовщины Национальной гвардии, в присутствии Порошенко стоящий со знаменем боец вдруг пошатнулся и рухнул.

Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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