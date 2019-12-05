"Поспешите, пока персик свежий!" Cosmopolitan ткнули носом из-за скандала с Героем Украины

Популярная в Украине телеведущая и блогер, травести-дива Монро подколола журнал Cosmopolitan Ukraine, попавшего в скандал с замглавредом издания Евгенией Плихиной, которая неуважительно высказалась о похоронах погибшего бойца "Альфы", Героя Украины Дениса Волочаева.
Она отметила, что пока украинский филиал издания "штормит" из-за того неосторожного и оскорбительного поста, его представительства в других странах поражают своей гуманностью. Об этом Монро написала на своей странице в Facebook, опубликовав снимок.
По ее словам, на обложке январского выпуска британской версии журнала читатели смогут "лицезреть человека с ярко выраженными мужскими розовыми признаками". В частности, речь идет о Джонатане ван Нессе, который публично заявил о своих небинарных взглядах. То есть, он отрицает любой гендер.
Евгения Плихина
Главком
"Человек – звезда ТВ-реалити "Queer Eye – Натурал глазами гея" (перевод не дословный, но смысл понятен) и не скрывает свой ВИЧ-позитивный статус! Скажите, милаха", – написала Монро.
Также она в шутку обратилась к главреду украинской версии Cosmopolitan, заявив, что она "готова украсть обложку весеннего номера".
"Поспешите, пока пЕрсЫк свЕжий!" – иронично отметила травести-дива.
Пользователи сети, которых тоже возмутило подобное отношение к погибшему Герою со стороны Плихиной и издания вцелом, поддержали в этом Монро.
Обложка январского (2020 г.) выпуска британской версии Cosmopolitan
Facebook/Монритта Хачатурян
"Пока не только персик свежий, но и "Космо" еще существует – надо спешить", "Почему "Космо"? Vogue Italia – вот хороший старт и платформа. Отправляйте туда самый красивый фотосет и небольшой рассказ о себе. Вдруг, прокатит (я почему-то уверена). P.S. Парнишка с обложки, правда, милаха!", "Ох, как стыдно. Уже представила, что сделали бы с работником "Космо" в США за глумление над смертью солдата, там похороны Героев не менее помпезны. Карьере был бы конец", "Думаю, что после такого зашквара любой порядочный человек побрезгует иметь дела с этим журналом", – прокомментировали украинцы.
Скриншот
Facebook/Монритта Хачатурян
Как сообщал OBOZREVATEL:
О гибели офицеров "Альфы" стало известно 1 декабря. Это произошло во время попытки российских диверсантов прорваться в тыл позиций украинских военных.
Погибшими оказались офицеры спецподразделения СБУ "Альфа" Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил им звания Героев Украины.
Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина попала в грандиозный скандал из-за своего поста о похоронах погибшего бойца "Альфы", Героя Украины Дениса Волочаева.
В издании отреагировали на скандал, разместив в соцсети два предложения с извинениями.
Украинцев разъярила реакция журнала Cosmopolitan Ukraine на скандал с Плихиной. В соцсетях тысячи пользователей потребовали от руководства издания вместо извинений уволить заместителя главреда.
OBOZREVATEL рассказал, о чем ранее писала в соцсетях скандальная Евгения Плихина.
Стало известно, что украинский журнал Cosmopolitan Украина входит в мидиагруппу российского магната Виктора Шкулева Hearst Shkulev Ukraine.
Заместитель главного редактора Cosmopolitan Ukraine Евгения Плихина, которая неуважительно высказался о похоронах погибшего бойца "Альфы" Дениса Волочаева, попала в базу "Миротворца".
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