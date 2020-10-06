Последний полет соколят с Ан-26: в Харькове пройдет прощание с погибшими. Фото и видео
Самолет Ан-26 потерпел крушение под Чугуевом 25 сентября
На его борту погибли 25 человек, еще один курсант Виталий Вильховый умер в больнице от ожогов
Большинство жертв катастрофы учились в одной 133 группе
Во вторник, 6 октября, в Харькове пройдет церемония прощания с курсантами и экипажем, которые погибли в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.
Проводить защитников в последний путь будут на главной площади города – Площади Свободы. После жертв трагедии отвезут в их родные города и села, где состоятся похороны.
Дань памяти отдадут 25 Героям. 26 погибшего, Виталия Вильхового, похоронили на родной Львовщине 30 сентября. Он был единственным, кого могли опознать. Всем остальным парням и мужчинам пришлось делать ДНК-экспертизу.
OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию событий:
8:38 – На Площади Свободы начали выстраиваться военные. По центру площади расставили черные стулья для родственников погибших. Для охраны порядка прибыли полицейские с собаками и нацгвардейцы.
08:53 – В связи с траурным мероприятием в Харькове с 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Сумской: от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости. С 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Тринклера: от пр. Независимости до площади Свободы.
26 соколов
На борту рокового самолета находилось будущее украинской авиации. Все члены экипажа и курсанты буквально жили небом, а многие мечтали о нем с детства. Так было с Дмитрием Студинским с Житомирщины, Максимом Хомячуком и Романом Корчовским с Винниччины.
У молодых защитников впереди была вся жизнь – у кого-то из них уже были семьи, а кто-то только планировал их создать с любимыми девушками, как, например, Артем Дудла.
Также среди Героев были продолжатели военных династий. Это – Андрей Померанцев с Николаевщины и Александр Скочков – сын штурмана Игоря Скочкова, который погиб в Ил-76, сбитом террористами над Луганском в 2014 году.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вице-премьер-министр Украины, председатель правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы Олег Уруский заявил, что причиной катастрофы военного самолета Ан-26 под Чугуевом мог стать человеческий фактор, который наложился на технические неисправности.
В свою очередь спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал вероятность теракта на борту. По его словам, эта версия наименее вероятна, однако ее следствие не исключало.
Напомним, после катастрофы выжить удалось только одному курсанту –Вячеславу Золочевскому. Через несколько дней после трагедии он поделился первыми воспоминаниями.