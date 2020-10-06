Последний полет соколят с Ан-26: в Харькове пройдет прощание с погибшими. Фото и видео

Во вторник, 6 октября, в Харькове пройдет церемония прощания с курсантами и экипажем, которые погибли в катастрофе Ан-26 под Чугуевом 25 сентября.

Проводить защитников в последний путь будут на главной площади города – Площади Свободы. После жертв трагедии отвезут в их родные города и села, где состоятся похороны.

Дань памяти отдадут 25 Героям. 26 погибшего, Виталия Вильхового, похоронили на родной Львовщине 30 сентября. Он был единственным, кого могли опознать. Всем остальным парням и мужчинам пришлось делать ДНК-экспертизу.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию событий:

8:38 – На Площади Свободы начали выстраиваться военные. По центру площади расставили черные стулья для родственников погибших. Для охраны порядка прибыли полицейские с собаками и нацгвардейцы.

08:53 – В связи с траурным мероприятием в Харькове с 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Сумской: от ул. Жен Мироносиц до пр. Независимости. С 9:30 до 12:00 будет перекрыто движение по ул. Тринклера: от пр. Независимости до площади Свободы.

26 соколов

На борту рокового самолета находилось будущее украинской авиации. Все члены экипажа и курсанты буквально жили небом, а многие мечтали о нем с детства. Так было с Дмитрием Студинским с Житомирщины, Максимом Хомячуком и Романом Корчовским с Винниччины.

У молодых защитников впереди была вся жизнь – у кого-то из них уже были семьи, а кто-то только планировал их создать с любимыми девушками, как, например, Артем Дудла.

Также среди Героев были продолжатели военных династий. Это – Андрей Померанцев с Николаевщины и Александр Скочков – сын штурмана Игоря Скочкова, который погиб в Ил-76, сбитом террористами над Луганском в 2014 году.

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