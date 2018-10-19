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Последний день тепла: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

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В пятницу, 19 октября, по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. По словам синоптиков, этот день станет завершением бабьего лета в стране.

По информации Укргидрометцентра, теплее всего будет на востоке Украины – здесь температура воздуха поднимется до +22 градусов.

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В западных регионах будет +14…+20 градусов, в центре – до +20, на юге – до 21 градуса тепла.

Уже с выходных в Украину придет похолодание – небо затянет тучами, а в воскресенье почти по всей территории страны пройдут дожди.

Последний день тепла: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, на Украину надвигается мощный метеоудар. Уже 19 октября метеочувствительные люди могут ощущать недомогание.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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