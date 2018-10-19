Последний день тепла: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В пятницу, 19 октября, по всей Украине ожидается теплая и солнечная погода. По словам синоптиков, этот день станет завершением бабьего лета в стране.

По информации Укргидрометцентра, теплее всего будет на востоке Украины – здесь температура воздуха поднимется до +22 градусов.

В западных регионах будет +14…+20 градусов, в центре – до +20, на юге – до 21 градуса тепла.

Уже с выходных в Украину придет похолодание – небо затянет тучами, а в воскресенье почти по всей территории страны пройдут дожди.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Украину надвигается мощный метеоудар. Уже 19 октября метеочувствительные люди могут ощущать недомогание.