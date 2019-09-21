Последние теплые дни: синоптик дал прогноз на октябрь в Украине

В Украине в октябре наступит классическая осень, солнечные дни будут чередоваться с дождливой погодой.

Такой прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, погода будет разной во всех регионах страны, пишут "Факты".

В южной части Украины сохранится тепло, температура днем будет достигать +22. В северных областях столбики термометров будут колебаться в пределах +5…+7.

По словам синоптика, октябрь будет богат на осадки. Дни дождливой погоды будут чередоваться с сухими, солнечными, но не жаркими днями.

Также Горбань прогнозирует, что последний месяц осени будет холодным. Первые предвестники зимы в виде сильных и холодных дождей могут прийти уже 7 и 8 ноября. После кратковременного прояснения осадки снова вернутся уже в виде мокрого снега. После 15 ноября придет похолодание, вплоть до ночных заморозков.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2019 года украинцев ожидает увеличение повторяемости и интенсивности опасных явлений погоды, таких как грозы, бури, град и смерчи. Но в целом осень будет теплой и сухой, сообщают синоптики.

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