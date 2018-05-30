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Место покушения: появилось эксклюзивное видео с Бабченко

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Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось видео с места покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, в которого стреляли в Киеве.

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Ролик был снят очевидцем происшествия.

На кадрах видно, как медики на носилках переносят раненого журналиста в карету скорой помощи. Вокруг дома дежурило несколько сотрудников полиции.

Также вокруг "скорой" собралось несколько местных жителей, которые спрашивали правоохранителей о самочувствии раненого журналиста.

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Позже СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД раскрыли подробности и первые версии "убийства" Бабченко.

В сети появились первые фото "убитого" журналиста и места преступления.

Полиция распространила фоторобот возможного "убийцы".

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
УкраинаКиев
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