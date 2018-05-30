Место покушения: появилось эксклюзивное видео с Бабченко

Обновлено. "Убийство" Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ

В распоряжении OBOZREVATEL оказалось видео с места покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, в которого стреляли в Киеве.

(Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы)

Ролик был снят очевидцем происшествия.

На кадрах видно, как медики на носилках переносят раненого журналиста в карету скорой помощи. Вокруг дома дежурило несколько сотрудников полиции.

Также вокруг "скорой" собралось несколько местных жителей, которые спрашивали правоохранителей о самочувствии раненого журналиста.

Позже СБУ обнародовала информацию, что "убийство" Бабченко на самом деле было спецоперацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МВД раскрыли подробности и первые версии "убийства" Бабченко.

В сети появились первые фото "убитого" журналиста и места преступления.

Полиция распространила фоторобот возможного "убийцы".