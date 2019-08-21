После жары сразу заморозки: появился прогноз погоды на осень в Украине

Осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

Так, как рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии Вазира Мартазинова, в сентябре температура достигнет в некоторые дни +24...+26 градусов, а к концу месяца резко похолодает — до заморозков, пишут "Вести".

При этом народный синоптик Леонид Горбань уточняет температурный режим. По его словам, на юге Украины до 10 сентября будет в пределах +24 °С. Потом столбики термометров опустятся до +21 °С, а с 14–22 сентября снова +24...+26 градусов. С 22 сентября опять понижение до +19...+21 °С.

Погода в Украине осенью 2019 года Иллюстрация

Дожди можно ожидать 11–14, 18–19 и 28–29 сентября, уточняет он.

Октябрь в этом году выдастся контрастным, прогнозируют синоптики. На юге до 9 октября температура будет +22 градуса, потом опустится до +15...+17 °С, затем четыре дня ожидается +19...+21 °С. С 20 октября и до конца месяца в южных регионах +7...+10 градусов. На севере будет холоднее на два-пять градусов.

В ноябре о теплых днях можно и не мечтать. Температура воздуха будет постепенно снижаться, придут морозы, выпадет первый снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики отмечали, что в сентябре ожидается почти летняя погода с комфортными дневными температурами и умеренными осадками.

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