После ожесточенных боев оккупанты на Донбассе изменили тактику

Вооруженные формирования Российской Федерации в воскресенье, 7 июня 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе штаба ООС в Facebook. Отмечается, что с начала суток потерь среди украинских военных нет.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского противник обстрелял наши позиции из крупнокалиберных пулеметов", – сказано в сообщении.

Воин ООС. Иллюстрация 112 Украина

В ООС отметили, что украинские военнослужащие действовали решительно и адекватно ответили враждебным подразделениям, заставив оккупационные войска прекратить свою преступную деятельность. Потери противника уточняются.

"На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – добавили в штабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 6 июня, в зоне ООС на Донбассе под вражескими обстрелами четверо украинских военных получили ранения, а один – боевое травмирования.

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