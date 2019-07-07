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"Пошел дальше военных": Зеленский пообещал построить мост к "ЛНР"

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить мост в Станице Луганской, где ранее состоялся отвод сил.

Об этом в Facebook рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель после визита Зеленского на Донбасс вместе с президентом Евросовета Дональдом Туском.

С соответствующей просьбой к президенту обратилась жительница оккупированного Луганска Лариса.

"Мы хотим построить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Чтобы его построить, необходимо отодвинуть укрепление другой стороны. Они говорят, что им нужно время. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем. Мы хотим жить в единой стране", - сказал президент.

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Зеленский пообещал построить мост в Станице Луганской

Зеленский пообещал построить мост в Станице Луганской

Пресс-служба президента

По словам Мендель, о мосте в районе говорят практически все жители. "Каждый день эти обломки пересекает до 10 тысяч людей. Мы стоим на другой стороне, метрах в 150 от развевающегося флага несуществующей республики. Крайняя точка украинских военных осталась около полукилометра позади. Президент пошёл дальше украинских военных", - написала она.

Зеленский и Туск на Донбассе

Зеленский и Туск на Донбассе

Пресс-служба президента

Как писал OBOZREVATEL, ранее Владимир Зеленский рассказал, что достиг определенных договоренностей на встречах с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским. По его словам, они будут задействованы в восстановлении Донбасса.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаЛуганск
Теги
Новости ДонбассаНовости ЛНР
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А почему президент тратит бюджетные деньги без мнения народа? Требую референдум!
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Закон Порядок
Закон Порядок
UaDonetsk Umka, при свинообразном надо было требовать хоть какой-то референдум
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Збс, окупанты его подорвали. А мы мосты строим
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
правильно-мост-шоб технике оккупанта легче было выдвигаться на Киев...а самому тем временем свалить а Грецию или Италию..."очень астраумна"...)
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