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20 апреля • обновлено в 17:21
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На Хмельниччине коронавирусом заразились монахини монастыря УПЦ МП

1.6т
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В Свято-Преображенском Головчинецком женском монастыре УПЦ МП в Хмельницкой области зафиксировали два случая коронавируса.

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Об этом еще 18 апреля проинформировал Хмельницкий городской совет на странице в Facebook. При этом позже стало известно, что диагноз COVID-19, в частности, подтверждено в монахинь в возрасте 47 и 79 лет.

По данным источников из окружения руководства монастыря, причиной возможного инфицирования могли стать их визиты в Свято-Успенскую Почаевскую павру и Киево-Печерскую лавру. Круг контактов больных составляет более 30 человек.

Коронавирус обнаружен в монахинь женского монастыря УПЦ МП

Коронавирус обнаружен в монахинь женского монастыря УПЦ МП

Также отмечается, что с целью предупреждения инфицирования других лиц на въездах в монастырь, что в селе Головчинцы Летичевского района, сотрудники ГУ НП в области выставили блокпосты.

Известно, что в общем по состоянию на утро 20 апреля на Хмельниччине было подтверждено 49 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 5 человек, однако трое умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве Свято-Троицкий Ионинский монастырь (подчиняется УПЦ МП), в котором обнаружили случаи заболевания коронавирусом COVID-19, официально решили закрыть на карантин.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
вирус УПЦ МП
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