''Порвали кандалы'': украинские интеллигенты сделали мощное заявление о Томосе

Получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины положило конец господству Москвы над украинцами, которое длилось три столетия.

Об этом говорится в обращении известных писателей, ученых, художников и общественных деятелей, которое появилось в распоряжении Укринформа.

"Мы наконец окончательно порвали кремлевские кандалы, вышли на дорогу настоящей свободы. Это событие стало праздником победы правды над лживым российским смертоносным мраком. Наша государственность получила целостное завершение – в независимом украинском государстве возникла независимая Православная церковь Украины. Историческая справедливость восторжествовала", – отметили представители интеллигенции.

Они уточнили в документе, что имперские силы Кремля не смогли помешать получению Томоса, несмотря на активность и нефтегазовый ресурс, а "московская церковная пятая колонна потеряла легитимность и права".

"Теперь никто не будет делить украинцев на канонических и неканонических, благодатных и не благодатных, заставлять молиться чужому для нас московскому патриарху, который является верным слугой международного преступника и агрессора – Владимира Путина", – добавили в обращении.

Представители интеллигенции также написали, что роль президента Украины Петра Порошенко в процессе получения признанной автокефальной церкви была ключевой.

Подписание Томоса

"Если Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет на церковном уровне заложил прочный фундамент украинской автокефалии, то президент Украины Петр Порошенко, как глава государства, достиг ее признания Вселенским престолом – Церковью-матерью. Это личный багаж Петра Алексеевича, вклад в духовное становление нашей нации. Это большая победа Порошенко. Весь цивилизованный мир отметил наш невероятный успех и поздравил с признанием автокефалии", – сказано в документе.

Обращение подписали Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Богдан Горынь, Николай Жулинский, Надежда Лукьяненко, Владимир Сергийчук, Павел Мовчан, Любовь Голота, Михаил Слабошпицкий, Юрий Буряк, Михаил Васькин, Василий Перевальский, Петр Перебийнис, Сергей Белоконь, Дмитрий Степовик и Юрий Дорошенко.

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