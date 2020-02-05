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7 февраля • обновлено в 08:24
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"Закончится народная любовь": Портников сделал тревожный прогноз о диктатуре в Украине

11.5т
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Публицист Виталий Портников раскритиковал отмену депутатской неприкосновенности в Украине, заявив, что это станет "не инструментом в борьбе с коррупцией, а шагом к авторитаризму".

Такое мнение он высказал в своем блоге на "Эспрессо". Он считает, что коррупция – "естественная часть властной вертикали" в Украине.

"Мы живем в коррумпированном государстве, которым просто нельзя руководить без интеграции в разнообразные схемы. И пока у нас будет такое государство, пока украинцы на выборах голосуют за олигархических выдвиженцев, коррупционеру ничего не угрожает – с мандатом или без него. У коррупционера начинаются проблемы только тогда, когда он ссорится с государством или когда проигрывает его клан", – написал журналист.

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По его мнению, Украина сейчас в этом плане похожа на Беларусь. "Потому что первое, что сделал Лукашенко после своего прихода к власти – разогнал парламент, уничтожил оппозицию и подменил демократию вывеской", – сказано в блоге Портникова.

"То, что первым результатом отмены депутатской неприкосновенности станет вручение подозрения оппозиционному политику – сигнал того, что авторитаризм на подходе", – утверждает публицист.

Он добавил, что диктатуре в Украине помешает слабая экономика. "У Зеленского просто нет российских денег, которые помогли Лукашенко построить белорусскую диктатуру. А когда заканчиваются деньги, заканчивается народная любовь", – считает Портников.

Виталий Портников

Виталий Портников

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Виталий Портников заявил: президент РФ Владимир Путин обменял освобождение израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России, на Александровское подворье в Иерусалиме, что напоминает "торговлю евреями".

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Читайте все новости по теме "Депутатская неприкосновенность" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Депутатская неприкосновенность
Персоны
Владимир Зеленский Александр Лукашенко Виталий Портников
Место
Украина
Тег
политика
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Golan Sim
Golan Sim
Наш несгибаемый членогурман и безотказный спермоглот виталька портников, почуяв грядущую нехватку вазелина, начал скорбно мычать о наступающем хаосе авторитаризма.. ))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
А почему у него ухо на щеке? :-)))
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Sagan Oleg
Sagan Oleg
"У Зеленского просто нет российских денег, которые помогли Лукашенко построить белорусскую диктатуру. А когда заканчиваются деньги, заканчивается народная любовь", – считает Портников. А сами работать не пробовали , вечная мечта о халяве?!
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