Украина имеет самый низкий уровень тестирования на коронавирус в расчете на миллион населения среди всех стран Европы. Количество тестирований надо немедленно увеличить, они должны быть бесплатными и проводиться для всех групп риска. Прежде всего – для медиков, которые составляют 5 часть от всех больных коронавирусом в Украине.

Об этом в ходе согласительного совета заявил лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко. Он призвал принять законопроект 3380, который защищает медиков в условиях эпидемии, и наладить массовое бесплатное тестирование.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

"Врачи сейчас остаются незащищенными. Тяжелая ситуация со средствами защиты. По средствам защиты остаются на 4-5 дней. Вчера прибыл самолет, где мой фонд закупил 42,5 тыс. защитных костюмов высокого качества. Сегодня в 20.30 прибывает еще один самолет с 42 5 тыс. костюмов. На этой неделе еще будет третий самолет. Мы должны сделать так, чтобы каждый врач был уверен и защищен", – сообщил Порошенко.

По мнению политика, недопустима ситуация с отказами в проведении тестов и с тем, что в Украине - худшая по Европе ситуация с тестированием.

"Необходимо решать вопросы тестирования. У нас на сегодня наименьшее среди стран Европы количество тестирований на миллион населения. Где обещанные миллионы тестов? Где обещанный механизм и алгоритм, что каждый без всякой помехи может быть протестирован? Я требую, чтобы уже с мая-месяца каждый, кто поступает в больницу, обязательно и бесплатно был протестирован. Мы сейчас готовы закупить эти тесты, в Китае они стоят от 5 до 12 долларов. Начался выпуск отечественных тестов, есть лаборатории", – подчеркнул Порошенко.

"Мы просим законопроект 3380, который нормирует и обеспечивает надлежащее тестирование, чтобы мы также собрали подписи и рассмотрели его сегодня", – добавил политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Порошенко на согласительном совете в ВРУ призвал народных депутатов поддержать внедрение обязательного страхования для медицинских работников на случай заболевания COVID-19. Соответствующий законопроект "Европейская Солидарность" зарегистрировала 22 апреля. Согласно статистике, каждый пятый из тех, у кого диагностирована коронавирусная болезнь, является медицинским работником. Только за последние 6 дней заразились около 600 медиков. 16 врачей уже умерли.

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