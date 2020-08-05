Порно с полицейскими стало внезапно популярным в сети.

Пользователи интернета, несмотря на многочисленные акции протеста против полицейского насилия, заинтересовались порно с участием актеров в одежде правоохранителей.

За подобными роликами ни ринулись летом в разгар митингов в американских штатах, пишет lenta.ru.

Так, сайт xHamster зафиксировал рост поисковых запросов "коп", "полиция" и "тюрьма" на 39 процентов в США и на 25 процентов во всем мире в конце мая – начале июня. Этот период пришелся на серию акций, участники которых выступали против полицейского насилия.

По данным издания, популярность продолжают набирать и каналы на подобную тематику. Например, Fake Cop на порносайте Pornhub, у которого 82 миллиона просмотров. На ресурсе XVideos самое просматриваемое видео с полицейскими имеет 41 миллион просмотров.

Эмбер Джамилла Массер, профессор Университета Джорджа Вашингтона, уверена, что такие предпочтения связаны с тем, что у некоторых людей есть психологическое желание быть так или иначе связанным с властью. В случае с подобными роликами – с ее носителями в лице представителей государства.

"Существуют опасения, что подобные фантазии и желания останутся не только в порностудии или в постели, но сформулируют исходящее из подсознания желание существовать в таком обществе", – заметила Массер.

Как писал OBOZREVATEL ранее, пользователи интернета начали активно искать эротический контент с тематикой китайского вируса нового типа COVID-19.