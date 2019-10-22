Поможет одна фраза: психолог подсказала универсальные слова для примирения супругов

Вывести семейную пару из ссоры и ослабить эмоциональное напряжение может одна-единственная фраза – "Помни, мы в одной команде".

Такое мнение выразила терапевт по вопросам супружеской жизни Дженнифер Чапель Марш, пишет Huffpost. По ее словам, это выражение превратит борьбу между партнерами на реальное решение проблемы.

"Зачастую простые дискуссии превращаются в выяснение отношений из-за того, как люди общаются. Фраза: "Помни, мы в одной команде", – помогает продемонстрировать, что вы преодолели эмоции, и прерывает стремление победить в споре", – заявила она.

Ссора pixabay.com

Чапель считает, что если данная фраза окажется действенной, то её повторное употребление со временем станет еще более эффективным.

"Такие слова могут напомнить, что это – прецедент для компромисса и понимания. Они также заставляют задуматься: "Почему мы так хотим победить в споре? Почему нам так сложно увидеть, что мы в одной команде с самого начала?" – добавила психолог.

Также Марш отметила, что одной из основных причин ссор является желание быть услышанным своей второй половинкой.

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