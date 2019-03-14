"Получают деньги от Венгрии": Гриневич обвинила в предательстве учителей на Закарпатье

Украинские учителя на Закарпатье получают деньги от Венгрии за то, что преподают в школах на венгерском языке.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявила министр образования и науки Лилия Гриневич. "Очевидно, что венгры, например, не хотят менять ничего – "давайте все предметы будут в школах на венгерском языке". Мы уже видим, к чему это привело. Очень часто есть сопротивление со стороны учителей, так как не секрет, что Венгрия как страна доплачивает украинским учителям за то, что они преподают на венгерском языке", – сказала она.

Гриневич добавила, что, по ее мнению, языковая ситуация, которая сложилась на Закарпатье, является дискриминирующей для детей.

Лилия Гриневич LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

Высшее руководство Венгрии заявило, что считает "полуфашистским" закон Украины об образовании и продолжает настаивать на внесении изменений.

В октябре 2018 года Венгрия попыталась опозорить Киев перед НАТО, заявив, что положение венгерского нацменьшинства в Украине якобы существенно ухудшилось из-за отсутствия поправок к законам об образовании и языке.

15 ноября из Будапешта поступило сообщение о том, что правительство не видит возможности договориться с политическим руководством Украины и намерена дождаться смены власти.

В конфликте Украины и Венгрии на Закарпатье заметили след Кремля.

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