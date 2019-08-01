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"Полный зал оленей": в сети высмеяли голосование будущих нардепов в Раде

1.8т Читать материал на украинском

В сети появилась фотожаба, в которой показали, как будет проходить голосование в новоизбранной Верховной Раде.

Снимок опубликовали на странице "Баба і кіт" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, автор заменил на табло результатов голосования количество депутатов, которые приняли разные позиции, на изображения животных и еды. На экране появились символы оленей, зайцев, моркови и др.

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В сети высмеяли голосование будущих нардепов

В сети высмеяли голосование будущих нардепов

Facebook "Баба і кіт"

Украинцы бурно отреагировали на изображение. "Олени есть, а где тигр?", "Олені, олені не бриті, не голені", "Полный зал", "Реформы в действии", – написали в комментариях.

"Полный зал оленей": в сети высмеяли голосование будущих нардепов в Раде
"Полный зал оленей": в сети высмеяли голосование будущих нардепов в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили фото с тренинга будущих нардепов от партии "Слуга народа" в Трускавце. Инструктор объяснял им, что обозначают кнопки на пульте в Верховной Раде, при помощи смайлов.

Также "слуг народа" поймали за странным занятием – они все вместе прыгали на одной ноге.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нацики уже давно кипятком ссут, скоро будут кирпичами гадить))))))))))))))))
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CARGO 100
CARGO 100
Пигин Макс, они уже все Карпаты перекопали, схроны маскируют ...
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