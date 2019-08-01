"Полный зал оленей": в сети высмеяли голосование будущих нардепов в Раде

В сети появилась фотожаба, в которой показали, как будет проходить голосование в новоизбранной Верховной Раде.

Снимок опубликовали на странице "Баба і кіт" в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, автор заменил на табло результатов голосования количество депутатов, которые приняли разные позиции, на изображения животных и еды. На экране появились символы оленей, зайцев, моркови и др.

Верховная Рада 8 созыва Politeka.net

В сети высмеяли голосование будущих нардепов Facebook "Баба і кіт"

Украинцы бурно отреагировали на изображение. "Олени есть, а где тигр?", "Олені, олені не бриті, не голені", "Полный зал", "Реформы в действии", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили фото с тренинга будущих нардепов от партии "Слуга народа" в Трускавце. Инструктор объяснял им, что обозначают кнопки на пульте в Верховной Раде, при помощи смайлов.

Также "слуг народа" поймали за странным занятием – они все вместе прыгали на одной ноге.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram