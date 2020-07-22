Полный парад планет 2020 продлится до августа: как увидеть и чего от него ждать

Парад планет, который можно наблюдать с 4 июля, продлится до августа. С 22 июля в небе заметен Меркурий; Уран и Нептун также участвуют в параде, но их не получится рассмотреть невооруженным глазом.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как, когда и где можно увидеть это редкое астрономическое явление и чего от него стоит ждать с точки зрения астрологии.

Как увидеть парад планет 2020?

Существует ошибочное мнение, что во время парада планет небесные тела выстраиваются в четкую линию с Землей. На самом деле планеты находятся в широком секторе Солнечной системы: по сути, это всего лишь геометрический эффект.

Во время парада 2020 года большинство планет можно увидеть невооруженным глазом. С 22 июля в небе станет заметным еще и Меркурий, но рассмотреть его можно только ближе к югу.

Если смотреть в небо под утро, парад планет будет виден над горизонтом. В ясную погоду можно даже фотографировать все планеты. Однако чтобы рассмотреть Уран и Нептун, потребуется телескоп. В него также можно увидеть и яркую комету Neowise.

Во время парада 2020 года большинство планет можно увидеть без телескопа © Stellarium

Чего ждать от парада планет: есть ли опасность?

Ученые не согласны с мнением о том, что парад планет может оказывать значительное гравитационное влияние на Землю и Солнце. Астрологи также считают неправдивыми слухи о том, что парад планет 2020 года может спровоцировать войны, катаклизмы, появление вирусов и пробуждать вулканы.

Специалисты объясняют, что парады планет не способны каким-либо образом негативно воздействовать на жизнь на Земле. Так, движение планет является нормой и устоялось очень давно, а на человека влиять оно не может. Само же явление парада небесных тел имеет только зрелищный характер.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем уникален парад планет 2020 года, когда и где лучше всего наблюдать явление.