Полнолуние в сентябре: как исполнить желания и привлечь удачу

Полнолуние в сентябре 2019 года выпадает на субботу, 14 сентября.

В этот день можно провести множество обрядов. Об этом в блоге OBOZREVATEL рассказал маг ведической традиции Игорь Мехеда.

По его словам, поскольку в некоторых духовных традициях полная Луна считалась "печатью на договоре" между богом и людьми, в полнолуние можно обращаться к богам с просьбами об исполнении желаний.

Полнолуние Google Images

Можно также провести такой обряд: "Глядя на полную Луну, просить у Высших Сил богатства". Для этого необходимо прочесть одну из мантр, например, тибетскую - "Кунг Роно Ама Нило Та Вонг", или индуистскую – "Аум Шри Гайя Ади Чандра Намах".

Читать мантру необходимо не менее 5 минут, – пояснил маг.

Новости Великая тайна Софии Киевской раскрыта

На полнолуние можно призывать удачу, – добавил Игорь Мехеда. По его словам, для этого необходимо вспомнить "сразу всех божеств Луны", которые присутствуют в духовных учениях всех народов – "начиная от лунного архангела Гавриила, и до Нгамы, Царедвены, Селены, Леукосии, Тривии, Чанэ, Метцли и т.д".

Как пояснил маг, таким образом "все каналы лунной энергии собираются в один большой луч, который должен обеспечить удачу".

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил лунный календарь на сентябрь 2019 года с указанием точного времени наступления новолуния, полнолуния, первой и третей четвертей.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!