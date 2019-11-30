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1 декабря • обновлено в 02:42
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Полнолуние в декабре: маг сказал, как получить здоровье и удачу

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Маг ведической традиции Игорь Мехеда рассказал о том, что полнолуние в декабре 2019 года произойдет в 7:15 часов в четверг, 12 декабря.

В блоге OBOZREVATEL он привел ритуал, с помощью которого можно обеспечить здоровье и удачу на период до следующего полнолуния.

По его словам, в полнолуние "можно попросить у Высших Сил всего и быстро получить это". Игорь Мехеда привел описание специального ритуала.

"Налейте в бутылку воды. Выйдите на улицу. Откройте бутылку и смотрите через нее на полную Луну, как через линзу, в течение пяти минут. Закройте бутылку, вернитесь домой. Налейте теплой воды в большую миску. Долейте туда воду из бутылки. Опустите ноги в воду и держите не менее 5 минут, после чего вылейте воду из миски в ванну", – сообщил он.

В полнолуние 12 декабря у Высших Сил можно просить всё, сказал Игорь Мехеда

В полнолуние 12 декабря у Высших Сил можно просить всё, сказал Игорь Мехеда

"Этим вы обеспечите себе здоровье и удачу до следующего полнолуния. Кроме того, этот обряд усиливает привлекательность женщин", – пояснил Игорь Мехеда.

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Он добавил, что полнолуние можно использовать для привлечения денег. "Луне на полнолуние показывают открытый кошелек, в котором лежат деньги. При этом нужно шепотом говорить, что нужно больше денег", – пояснил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее астролог Эфа Форина поделилась рекомендациями о том, что нужно делать в полнолуние.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Здоровье
Персона
Игорь Мехеда
Теги
Красота лунный календарь
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