"Особое сочетание планет": астролог дала советы, что нужно делать в полнолуние

Полнолуние 14 сентября будет способствовать раскрытию тайн и секретов, сказала астролог Эфа Форина.

Об этом она сообщила OBOZREVATEL.

По ее словам, благодаря особому сочетанию планет, "этот период будет очень хорошим для открытия тайн, для дотошного "докапывания" до истины".

Астролог порекомендовала воспользоваться необычным способом добывания информации: находясь в многолюдном месте, прислушиваться к обрывкам фраз. По ее словам, в них могут содержаться ответы на вопросы, которые волновали человека долгое время. Такой же "подсказкой" может стать, например, строчка из песни.

"Люди, деятельность которых связана с точными цифрами, могут в эту пятницу легко обнаружить ошибку в вычислениях, которую до этого никак не могли найти. В эти дни можно перечитать договора, чтобы понять, что в них не так", – посоветовала Эфа Форина.

Ночной пейзаж. Иллюстрация Google Images

Она также предостерегла от излишней "болтливости" и порекомендовала не афишировать своих идей – их могут позаимствовать.

По прогнозам астролога, в день полнолуния 14 сентября, а также в дни вблизи этой даты могут произойти громкие отставки или назначения. Кроме того, период будет отмечен повышенной аварийностью.

Напомним, в сентябре полнолуние практически совпало с Пятницей, 13.

Как писал OBOZREVATEL, ранее маг ведической традиции Игорь Мехеда озвучил ритуалы на полнолуние, новолуние, первую и третью четверти луны на сентябрь 2019 года.

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