Политика и грамматика: в Украине или на Украине? УкрАинский или УкраИнский?

Смотрю и слушаю в youtube - в который раз! - очередного известного, уважаемого, образованного русского человека. Не "ватника", не "крымнашиста", не "запутинца". Ладно, черт с вами, хотите упрямо говорить "на Украине" вместо "в Украине" - говорите.

Только помните, что этим упрямством - на двадцать девятом году независимости Украины! - вы уподобляетесь человеку, который, несмотря ни на что, продолжал бы Иран называть Персией.

Ну не хотите вы слышать очевидное: в русском языке предлог "на" в сочетании с названием независимого государства употребляется только в отношении некоторых островных государств. "На Кипре", "на Мальте", "на Кубе", "на Филиппинах", "на Мадагаскаре". Но - "в Японии", "в Индонезии", "в Ирландии", "в Исландии". Нет ни одной - ни одной! - суверенной континентальной страны, с именем которой использовался бы предлог "на". Проверьте, если кому не лень. Или продолжайте упорствовать - мол, такая вот устоявшаяся норма сложилась в русском языке, продолжая при этом игнорировать очевидный политический подтекст этого лингвистичекого спора. Но ударение, черт подери, ударение-то можно научиться ставить в соответствии с правилами современной русской орофэпии?! Правильно: УкраИна! УкраИнский! Но, видимо, это сложнее, чем бином Ньютона.