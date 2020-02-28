"Полезные" советы из СССР: как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара

В сети вспомнили лайфхаки из Советского Союза, которые теперь кажутся нелепыми.

В частности фотографии отрывков из книги Леонида Одинцова "Тысяча и 999 полезных советов" появилась на сайте pikabu.ru. В книге представлены советы на разные случаи жизни. Некоторым они покажутся весьма нелепыми и смешными.

Например, автор предлагает использовать воду, в которой варились макароны или рис, как клей или брать с собой в поездку мыльную бумагу для разового мытья рук.

Несколько советов из книги:

Изменить оттенок лака для ногтей можно, добавив в него несколько капель чернил "Радуга". Синие чернила приглушают яркий цвет и придают лаку чуть фиолетовый тон. Сварив рис или макароны, не выливайте отвар: остуженный, он вполне годится для склеивания бумаги, картона, а также для подклейки обоев. Если после зарядки пленки в фотоапарат на первый кадр снимать листок календаря, вы всегда будете знать дату, когда отснималась пленка. На пляже закрывать нос от загара можно кусочком цветной пластиковой пленки, прикрепленной липкой лентой КЛТ. С таким пластиковым "носом" можно не только загорать, но и купаться – он не отвалится в воде. Рыбакам, которые предпочитают удить с лодки, необходим якорь. Обычно для этого приспосабливают камень. "Чтобы взглянуть на часы в морозный день (...) можно пришить на рукав маленький накладной карманчик для часов на "молнии" и с прозрачным окошком, например, из целлулоида или пластмассы." Чтобы наиболее употребительные номера телефона всегда были под рукой, советуем написать их на бумаге и приклеить листок к дну телефонного аппарата. В поездке всегда пригодятся листочки мыльной бумаги для разового мытья рук.

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

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