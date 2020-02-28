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28 февраля • обновлено в 03:53
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"Полезные" советы из СССР: как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара

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В сети вспомнили лайфхаки из Советского Союза, которые теперь кажутся нелепыми.

В частности фотографии отрывков из книги Леонида Одинцова "Тысяча и 999 полезных советов" появилась на сайте pikabu.ru. В книге представлены советы на разные случаи жизни. Некоторым они покажутся весьма нелепыми и смешными.

Например, автор предлагает использовать воду, в которой варились макароны или рис, как клей или брать с собой в поездку мыльную бумагу для разового мытья рук.

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

Несколько советов из книги:

  1. Изменить оттенок лака для ногтей можно, добавив в него несколько капель чернил "Радуга". Синие чернила приглушают яркий цвет и придают лаку чуть фиолетовый тон.

  2. Сварив рис или макароны, не выливайте отвар: остуженный, он вполне годится для склеивания бумаги, картона, а также для подклейки обоев.

  3. Если после зарядки пленки в фотоапарат на первый кадр снимать листок календаря, вы всегда будете знать дату, когда отснималась пленка.

  4. На пляже закрывать нос от загара можно кусочком цветной пластиковой пленки, прикрепленной липкой лентой КЛТ. С таким пластиковым "носом" можно не только загорать, но и купаться – он не отвалится в воде.

  5. Рыбакам, которые предпочитают удить с лодки, необходим якорь. Обычно для этого приспосабливают камень.

  6. "Чтобы взглянуть на часы в морозный день (...) можно пришить на рукав маленький накладной карманчик для часов на "молнии" и с прозрачным окошком, например, из целлулоида или пластмассы."

  7. Чтобы наиболее употребительные номера телефона всегда были под рукой, советуем написать их на бумаге и приклеить листок к дну телефонного аппарата.

  8. В поездке всегда пригодятся листочки мыльной бумаги для разового мытья рук.

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

pikabu.ru

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

pikabu.ru

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

pikabu.ru

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

pikabu.ru

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

pikabu.ru

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

pikabu.ru

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

pikabu.ru

Как изменить оттенок лака и чем закрывать нос от загара: в сети вспомнили "полезные" советы из СССР

pikabu.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали редкие фото российских городов после развала СССР. Кроме того, появились уникальные фото о жизни людей в Советском Союзе.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Тег
СССР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцким пригодиться это скрепно)))пакеты стирают руслики до сих пор)))))
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