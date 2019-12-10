"Великолепен!" Поклонская рассыпалась в комплиментах Зеленскому

Нелегитимный депутат Государственной думы РФ, бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Полонская неожиданно расхвалила президента Украины Владимира Зеленского.

Своим мнением о лидере она поделилась в интервью изданию Wonderzine.

"Есть избранный президент Украины Зеленский, он нормальный, делает шаги к конструктивному диалогу. Я считаю, что сегодня властям Донбасса нужно договариваться и общаться с новым президентом Украины", – сказала Поклонская.

Поклонская рассыпалась в комплиментах Зеленскому

"Няша" призналась, что посещала представления "Квартала 95", когда работала в Генеральной прокуратуре.

"Нам часто давали на День прокуратуры и в другие праздники возможность сходить на концерты Владимира Александровича. И мне он действительно нравится как артист, его "Слуга народа" великолепен, его фильм "Сваты" — наш самый любимый фильм с дочерью. Я под него засыпала во время Майдана", – рассказала она.

Также, по словам Поклонской, российской стороне не стоит показывать неуважение и пренебрежительное отношение к Украине. "Все эти ток-шоу на центральном телевидении, высмеивание Украины – это неправильно, это противно. Я даже телевизор отставила, дома у нас телевизора нет", – заверила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская рассказала, что гордится тем, что она украинка.

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