Поклонская призналась в любви украинскому языку и спела "Черемшину". Видео

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская цинично призналась в любви украинскому языку и спела известный хит Софии Ротару "Черемшина".

О своем отношении к языку преданной Родины коллаборационистка рассказала в интервью Дмитрию Гордону. Она отметила, что немного помнит и понимает украинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он очень красив, песни украинские помню. "Черемшина" – прекрасная песня. Даже поем с друзьями здесь: и в Крыму, и в Москве собираемся, поем "Черемшину". Но быстро говорить именно юридическими терминами, как нас учили в прокуратуре… Я, к сожалению, так в совершенстве и не овладела этими навыками, не смогла научиться. Но, тем не менее, если не торопиться, можно и общаться українською мовою", – сказала Поклонская.

Наталья Поклонская Скриншот видео

"Я люблю свой родной язык и люблю украинский язык. Это у меня второй такой любимый. На Донбассе вообще был суржик украино-русский, мы говорили и украинским, и русским, все вперемешку. Нас понимали. Но украинский язык я люблю, украинские песни помню. "Черемшину" заспіваю хоч зараз", – добавила пособница оккупантов и исполнила фрагмент шлягера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!