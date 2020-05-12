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12 мая • обновлено в 12:02
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Поклонская призналась в любви украинскому языку и спела "Черемшину". Видео

1.8т
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Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская цинично призналась в любви украинскому языку и спела известный хит Софии Ротару "Черемшина".

О своем отношении к языку преданной Родины коллаборационистка рассказала в интервью Дмитрию Гордону. Она отметила, что немного помнит и понимает украинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Он очень красив, песни украинские помню. "Черемшина" – прекрасная песня. Даже поем с друзьями здесь: и в Крыму, и в Москве собираемся, поем "Черемшину". Но быстро говорить именно юридическими терминами, как нас учили в прокуратуре… Я, к сожалению, так в совершенстве и не овладела этими навыками, не смогла научиться. Но, тем не менее, если не торопиться, можно и общаться українською мовою", – сказала Поклонская.

Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Скриншот видео

"Я люблю свой родной язык и люблю украинский язык. Это у меня второй такой любимый. На Донбассе вообще был суржик украино-русский, мы говорили и украинским, и русским, все вперемешку. Нас понимали. Но украинский язык я люблю, украинские песни помню. "Черемшину" заспіваю хоч зараз", – добавила пособница оккупантов и исполнила фрагмент шлягера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Наталья Поклонская Дмитрий Гордон
Место
Украина
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рашафашисты мрази
рашафашисты мрази
Ду_ра все пытается примазаться к украинскому.
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
И тут наши ба,ндерлоги после таких слов Поклонской, жалобно и скорбно заскулили.. ))
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Roma Roma
Roma Roma
Идиотка
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