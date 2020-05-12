Поклонская призналась в любви украинскому языку и спела "Черемшину". Видео

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская цинично призналась в любви украинскому языку и спела известный хит Софии Ротару "Черемшина".
О своем отношении к языку преданной Родины коллаборационистка рассказала в интервью Дмитрию Гордону. Она отметила, что немного помнит и понимает украинский (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Он очень красив, песни украинские помню. "Черемшина" – прекрасная песня. Даже поем с друзьями здесь: и в Крыму, и в Москве собираемся, поем "Черемшину". Но быстро говорить именно юридическими терминами, как нас учили в прокуратуре… Я, к сожалению, так в совершенстве и не овладела этими навыками, не смогла научиться. Но, тем не менее, если не торопиться, можно и общаться українською мовою", – сказала Поклонская.
Наталья Поклонская
Скриншот видео
"Я люблю свой родной язык и люблю украинский язык. Это у меня второй такой любимый. На Донбассе вообще был суржик украино-русский, мы говорили и украинским, и русским, все вперемешку. Нас понимали. Но украинский язык я люблю, украинские песни помню. "Черемшину" заспіваю хоч зараз", – добавила пособница оккупантов и исполнила фрагмент шлягера.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Поклонская заявила, что считает себя украинкой и гордится этим. Также она рассказала, что в домах ее бабушек везде висели огромные иконы в рушниках, как в нормальной украинской семье.
Также Поклонская назвала себя "коренной украинкой" и разозлила сеть призывом праздновать Хэллоуин. Наибольшее возмущение россиян вызвало ее фото в вышиванке.
А в январе перебежчица опубликовала поздравление с Рождеством на украинском языке.
Позже на украинском языке она поздравила с днем рождения президента Украины Владимира Зеленского.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.