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22 сентября • обновлено в 10:31
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Показывал детям половой орган: в Запорожье извращенца поймали на горячем

1.8т Читать материал на украинском

В четверг, 19 сентября, в Запорожье очевидцы поймали на горячем 60-летнего педофила, который демонстрировал детям свой половой орган.

Инцидент произошел около 19:30 на улице Леппик. Об этом сообщается в Instagram-паблике "Запорожье сегодня".

Известно, что извращенец приехал на авто с тонированными стеклами, с номерами АР 9082 АІ. На машине были наклейки "туфельки", "в авто ребенок" и "70".

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Пожилой мужчина публично удовлетворял свою похоть, находясь перед испуганными детьми.

"Припарковался возле детей, начал кружить вокруг них, потом достал со штанов и начал на них д..." — сообщается в посте.

Автор сообщения просит местныx жителей провести беседу со своими детьми, ведь развратнику удалось скрыться.

В Запорожье извращенца поймали на горячем

В Запорожье извращенца поймали на горячем

instagram.com/zptoday

В Запорожье извращенца поймали на горячем

В Запорожье извращенца поймали на горячем

instagram.com/zptoday

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове педофил зверски изнасиловал ребенка. В сети обнародовали фото преступника.

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Место
Украина Запорожье
Тег
педофилы
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70rus xxx
70rus xxx
В чем новость,это будни Окраины.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
70rus xxx, это ты был, педрило. Сомнений нет! Только такая дрянь, как Кацaп, это делает! Держи педофила!
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