Показывал детям половой орган: в Запорожье извращенца поймали на горячем

В четверг, 19 сентября, в Запорожье очевидцы поймали на горячем 60-летнего педофила, который демонстрировал детям свой половой орган.

Инцидент произошел около 19:30 на улице Леппик. Об этом сообщается в Instagram-паблике "Запорожье сегодня".

Известно, что извращенец приехал на авто с тонированными стеклами, с номерами АР 9082 АІ. На машине были наклейки "туфельки", "в авто ребенок" и "70".

Пожилой мужчина публично удовлетворял свою похоть, находясь перед испуганными детьми.

"Припарковался возле детей, начал кружить вокруг них, потом достал со штанов и начал на них д..." — сообщается в посте.

Автор сообщения просит местныx жителей провести беседу со своими детьми, ведь развратнику удалось скрыться.

В Запорожье извращенца поймали на горячем instagram.com/zptoday

В Запорожье извращенца поймали на горячем instagram.com/zptoday

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове педофил зверски изнасиловал ребенка. В сети обнародовали фото преступника.

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