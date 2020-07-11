Показаны картинки-загадки, которые обманывают зрение: попробуйте пройти
Картинки-загадки. Persona Law Group
Концентрация внимания хорошо помогает в экстренных ситуациях и при решении сложных задач. Для тренировки зрения и большего сосредоточивания внимания создаются разные упражнения.
Портал "Пикабу" предложил шесть задачек, которые помогут протестировать уровень внимания.
1. Чей силуэт на картинке?
Показаны картинки-загадки, которые обманывают зрение: попробуйте пройти
2. Где спряталась надпись "Скидка 100%"?
Показаны картинки-загадки, которые обманывают зрение: попробуйте пройти
3. Сколько треугольников на картинке? (считайте только чистые фигуры, внутри которых нет изменения цвета).
Показаны картинки-загадки, которые обманывают зрение: попробуйте пройти
4. Сколько денежных купюр потеряли на улицах города?
Показаны картинки-загадки, которые обманывают зрение: попробуйте пройти
5. Есть ли на картинке реклама смартфонов?
Показаны картинки-загадки, которые обманывают зрение: попробуйте пройти
6. Сколько улыбчивых котиков на картинке?
Показаны картинки-загадки, которые обманывают зрение: попробуйте пройти
Ответы можно узнать тут.
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