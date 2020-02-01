Пока Зайцева вышивает: стало известно о проблемах Дронова со здоровьем

Виновника аварии на улице Сумской в Харькове, в результате которой погибло шесть человек, Геннадия Дронова освободили от работы в колонии из-за проблем со здоровьем.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказал его новый адвокат Геннадий Токарев, Дронов не жалуется на самочувствие, поскольку переживает за свои старенькую мать.

Токарев сообщил, что Дронов в результате аварии получил сильный удар и теперь у него проблемы с позвоночником.

Геннадия Дронова освободили от работ в колонии из-за проблем со здоровьем МедиаПорт

"Я не могу подробно говорить о его самочувствии. С одной стороны это персональные данные. С другой, Дронов никогда не жалуется потому что не хочет, чтобы об этом знала его старенькая мама, которая переживает. Скажу так, что во время аварии он получил удар, у него проблемы с позвоночником. Сейчас он освобожден от работ. Хотя он пробовал работать, не каждый день, но пытался. Потому что осужденные, у которых есть гражданские иски, должны работать, чтобы платить потерпевшим", – рассказал Токарев.

Работа в этой колонии связана с сельским хозяйством – там ухаживают за домашними животными, обрабатывают поля, выращивают овощи и зерновые, а также есть своя пекарня.

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