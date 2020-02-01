Пока Зайцева вышивает: стало известно о проблемах Дронова со здоровьем

Виновника аварии на улице Сумской в Харькове, в результате которой погибло шесть человек, Геннадия Дронова освободили от работы в колонии из-за проблем со здоровьем.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Как рассказал его новый адвокат Геннадий Токарев, Дронов не жалуется на самочувствие, поскольку переживает за свои старенькую мать.
Токарев сообщил, что Дронов в результате аварии получил сильный удар и теперь у него проблемы с позвоночником.
Геннадия Дронова освободили от работ в колонии из-за проблем со здоровьем
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"Я не могу подробно говорить о его самочувствии. С одной стороны это персональные данные. С другой, Дронов никогда не жалуется потому что не хочет, чтобы об этом знала его старенькая мама, которая переживает. Скажу так, что во время аварии он получил удар, у него проблемы с позвоночником. Сейчас он освобожден от работ. Хотя он пробовал работать, не каждый день, но пытался. Потому что осужденные, у которых есть гражданские иски, должны работать, чтобы платить потерпевшим", – рассказал Токарев.
Работа в этой колонии связана с сельским хозяйством – там ухаживают за домашними животными, обрабатывают поля, выращивают овощи и зерновые, а также есть своя пекарня.
Как писал OBOZREVATEL:
В центре Харькова 18 октября 2017 на улице Сумской произошла страшная авария – внедорожник Lexus влетел в толпу людей после столкновения с другим авто. В аварии погибли шесть человек.
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторником, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельном ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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