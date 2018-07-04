Пока что тепло: синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди

Часть Украины в четверг, 5 июля, накроет новый антициклон, который установит высокую температуру воздуха в большинстве регионов страны.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В частности, осадки ожидаются только в западных областях.

"У нас в четверг будет много солнца и тепла, в течение дня + 24 + 28 градусов. Ну, разве немного покапает на Западе Украины, и то локально и немного. А на Севере немного попугает увеличением облачности. Но это все", - отметила она.

В Киеве 5 июля будет без осадков, +25… +26 градусов.

"В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт и дождей в Украине немного больше", - добавила Диденко.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.