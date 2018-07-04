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Пока что тепло: синоптик рассказала, когда Украину накроют дожди

1.8тЧитать новость на украинском

Часть Украины в четверг, 5 июля, накроет новый антициклон, который установит высокую температуру воздуха в большинстве регионов страны.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

В частности, осадки ожидаются только в западных областях.

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"У нас в четверг будет много солнца и тепла, в течение дня + 24 + 28 градусов. Ну, разве немного покапает на Западе Украины, и то локально и немного. А на Севере немного попугает увеличением облачности. Но это все", - отметила она.

В Киеве 5 июля будет без осадков, +25… +26 градусов.

"В дальнейшем, 6 июля, с северо-запада Европы подойдет атмосферный фронт и дождей в Украине немного больше", - добавила Диденко.

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Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.

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Темы
Погода в ОдессеПогода в КиевеПогода во ЛьвовеПогода в ХарьковеПогода в ЗапорожьеПогода в КарпатахПогода в ДонецкеПрогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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