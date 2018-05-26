Похолодает и пойдут дожди: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

В субботу, 26 мая, в Украине немного похолодает, местами ожидаются дожди и грозы.

Так, осадки ожидаются в части западных областей - Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой. Температура поднимется до +25 градусов, передает Укргидрометцентр.

На севере будет солнечно, воздух прогреется до +23 градусов. В центре и на востоке - также ясная погода, температура от +21 до +23 градусов, в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях - до +25 градусов.

На юге - дожди и грозы, в Херсонской и Николаевской областях - до +25 градусов, в Одесской области и Крыму - от +22 до +24 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последние дни мая в Украине ожидается повышение температуры воздуха, а кратковременные дожди и грозы пройдут только 25 числа в некоторых областях.