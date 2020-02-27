Чтобы обеспечить проверку на коронавирус на границе, пограничники вынуждены покупать бесконтактные градусники для измерения температуры за свой счет.

Хотя в самой службе уверяют, что закупают эти приборы за счет бюджета, а также им помогают местные власти, Минздрав и общественники.

Подробнее о том, как проходят проверки и чем снабжены наши пограничники, читайте в материале OBOZREVATEL.

Проверки начали с аэропортов в Киеве

В соцсетях разгорелся скандал из-за того, что якобы пограничники не измерили температуру у пассажиров одного из рейсов из Италии. Об этом сообщила киевский психолог Иванна Будник на своей страничке в соцсети. Оказалось, что ее самолет из Рима приземлился в понедельник, 24 февраля, в 19:00, а проверки начались на час позже.

"Температурный скрининг пассажиров из Италии начали проводить в аэропортах "Борисполь" и "Киев" (Жуляны) 24 февраля с 20:00. Всего из Италии в столичные аэропорты прибывает около 20 рейсов в неделю", – говорит OBOZREVATEL спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

А в среду, 26 февраля, по словам Демченко, принято решение обеспечить почти все пункты пропуска государственной границы Украины бесконтактными градусниками, а пограничников – масками, респираторами и защитными костюмами.

Так теперь проверяют пассажиров из Италии Госпогранслужба Украины

Во вторник, 25 февраля, температурный скрининг въезжающих в нашу страну стартовал в Закарпатской области на КПП "Тиса". За сутки было проверено 2100 человек, из которых одна женщина оказалась с высокой температурой.

Проверки на пунктах пропуска Госпогранслужба Украины

"На пункте пропуска "Тиса", на границе с Венгрией, была выявлена с температурой около 38 градусов гражданка Украины. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус в инфекционное отделение областной больницы в Ужгороде, где сейчас проходит обследование", – говорит Демченко.

По его словам, заболевшая женщина въехала в Украину из Венгрии, но на самом деле она выехала из Италии. "Но не из тех районов, где есть очаги заражения COVID-19", – уточнил Демченко.

Под подозрение попадают те, у кого 37 градусов

А уже со среды, 26 февраля, начались тотальные температурные проверки всех въезжающих в нашу страну.

Проверка в аэропорту Госпогранслужба Украины

"Было принято решение проводить температурный скрининг всех пассажиров, прибывающих в Украину, вне зависимости от направления. И это касается не только аэропортов, но и автомобильных, и железнодорожных пунктов пропуска", – рассказал Демченко.

По его словам, к проверкам на пограничных пунктах подключены также представители санитарно-карантинных подразделений Минздрава и областных администраций.

"Для того чтобы обеспечить полный контроль над въезжающими, на всех направлениях, мобилизированы все ресурсы, которые у нас есть. Если у человека температура выше 37 градусов, то сразу вызываем медиков, которые находятся в пункте пропуска. Или специалистов из инфекционных отделений областных больниц", – говорит Демченко.

Пока людей, которые бы отказались от скрининга, не было. Хотя глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко пригрозил тем, кто откажется от проверки, будут проверять публично и снимать на видео. А иностранцев и вовсе не пустят в Украину.

"Покупаем сами"

Всего в Украине 230 пограничных пунктов пропуска, из них 30 расположены на границе Украины со странами Евросоюза в Закарпатской, Львовской, Волынской и Черновицкой областях.

Госпогранслужба Украины

"Пограничники обеспечены приборами для измерения температуры. Они позволяют делать скрининг как на улице, так и в помещении. А также средствами индивидуальной защиты – масками, респираторами. На всякий случай есть изолирующие костюмы", – говорит Демченко.

По его словам, приборами их обеспечивают Минздрав, местные власти, общественные организации и частично сама Госпогранслужба.

Правда, источник среди пограничников рассказал, что иногда офицеры вынуждены покупать приборы их за свой счет. "Мы сами ищем, где их достать – через волонтеров, покупаем сами. Сейчас это не проблема – есть в аптеках и интернете", – рассказал один из офицеров неофициально.

Новости В Ужгороде экстренно госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Термометры для дистанционного измерения температуры в аптеках Киева, куда мы позвонили, стоят от 600 до 900 грн, но есть они не везде. А в интернете есть более выгодные предложения – по 300-350 грн за прибор. Правда, в некоторых объявлениях продавцы отмечают, что приборов осталось один-два.

В Италии температурные скрининги проводят уже три недели

В Италии уже измеряют температуру пассажирам не только на международных, но и на внутренних рейсах. Таково решение Министерства здравоохранения и Итальянского Красного Креста.

Проверки в Италии palermo.gds.it

Здесь используются лазерные термометры, а также начаты процедуры по приобретению термосканеров. Указание поступило от Министерства здравоохранения и гражданской защиты, пишет местная пресса.

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