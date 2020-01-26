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26 января • обновлено в 19:24
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Солнце, снег, сильный ветер: синоптик сказала, как будет меняться погода в Украине

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В понедельник, 27 января, в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что температура воздуха будет колебаться в рамках 2-5 градусов выше нуля.

При этом она посоветовала "приготовиться к превентивным мерам" людям, которые чувствительны к изменениям погоды.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Новости
Аномальное тепло: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Уже во вторник, 28 января, на юг и восток страны придут дожди, однако температурных изменения не ожидается. В среду, 29 января, циклон обусловит в Украине (помимо южных областей) мокрый снег и сильный ветер.

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Погода в Украине

Погода в Украине

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы – до -15 градусов.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
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