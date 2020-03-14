В Украине испортится погода: появился прогноз на дождь с мокрым снегом

В Украине в субботу, 14 марта, ожидается теплая погода, однако некоторые регионы накроют дожди и мокрый снег.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Несмотря на солнце, температура воздуха на всей территории опустится на несколько градусов.

Самым теплым будет юг Украины. Там ожидается +12...+15 градусов.

Погода в Украине в субботу, 14 марта Скриншот

В Луцке, Ровно, Чернигове и Житомире – мокрый снег. Температура ночью в столице – около +4 градусов, днем прогреется до +8. На востоке обещают +10...+13 градусов.

В Киевской, Донецкой, Луганской и Харьковской областях в течение дня будет дождь.

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На остальной территории страны будет светить солнце с переменной облачностью. Однако возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве в течение дня пройдут дожди, а ночью будет без осадков. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +6...+8 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя месячная температура в марте-2020 ожидается на уровне от +1 до +7 градусов.

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