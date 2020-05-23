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23 мая • обновлено в 08:50
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Погода в Украине в июне будет неустойчивой, без жары: появился точный прогноз

1.9т
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Погода в Украине летом 2020 года будет неустойчивой. В первой половине июня температура воздуха ожидается выше нормы, затем придет похолодание и дожди.

Заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова рассказала OBOZREVATEL, что летом будут происходить резкие смены погоды, грозы, штормовые ветра, шквалы.

Лето 2020 в Украине

Лето 2020 в Украине

По ее прогнозам, нынешнее лето будет очень похоже на сезон 2001 года.

"В июне мы ждем переменчивую погоду, 2-3 дня будет тепло, +25 и выше, потом температура чуть ниже. По нашим прогнозам, первая половина июня будет очень неустойчивой в плане погоды. Но температура воздуха будет все равно выше нормы. Хотя такой утомительной жары +30 не будет. Вторая половина июня пройдет в пределах нормы и даже несколько дней будет похолодание. Дожди в июне также пройдут", – прогнозирует климатолог.

Как писал OBOZREVATEL ранее, по прогнозам синоптиков, летом в Украине ожидается еще большая засуха, а во многих частях Европы может начаться сезон гроз, который повышает риски наводнений.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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