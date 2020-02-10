Главная Новости
10 февраля • обновлено в 05:20
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

До -23: синоптик назвал топ-10 холодных мест в Украине зимой-2020

349
Читать материал на украинском

Ночь с 8 на 9 февраля стала самой холодной в Украине за текущую зиму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Новости
На Украину надвигается снежная буря: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Синоптик назвал самые "зимние" города в Украине

Синоптик назвал самые "зимние" города в Украине

Иллюстрация

"На северо-западе Харькова температура опустилась до -16,7°С (на метеостанции города -15,2°С). Данные с моего электронного термографа RC-5, который находился вдалеке от дома на высоте около 180 см", – написал он.

Холоднее всего по Украине было в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях.

Так, в поселке Кирилловка в Запорожской области температура опустилась до -23,2°С.

Перечень 10 городов с наиболее низкими температурами:

До -23: синоптик назвал топ-10 холодных мест в Украине зимой-2020

facebook.com/mammatocumulus

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

  • Весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

  • Погода летом 2020-го, по прогнозу народного синоптика, удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги