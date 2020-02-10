До -23: синоптик назвал топ-10 холодных мест в Украине зимой-2020

Ночь с 8 на 9 февраля стала самой холодной в Украине за текущую зиму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии и директор Клуба любителей метеорологии Игорь Кибальчич.

Синоптик назвал самые "зимние" города в Украине Иллюстрация

"На северо-западе Харькова температура опустилась до -16,7°С (на метеостанции города -15,2°С). Данные с моего электронного термографа RC-5, который находился вдалеке от дома на высоте около 180 см", – написал он.

Холоднее всего по Украине было в Запорожской, Днепропетровской, Луганской и Харьковской областях.

Так, в поселке Кирилловка в Запорожской области температура опустилась до -23,2°С.

Перечень 10 городов с наиболее низкими температурами:

facebook.com/mammatocumulus

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее синоптики прогнозировали, что февраль в Украине будет аномально теплым, как и его предшественник январь. Отклонение от температурной нормы составит примерно 5 градусов.

Весна 2020 года в Украине придет без опоздания, однако в середине апреля ночью могут вернуться заморозки. Май же вообще принесет летнюю температуру.

Погода летом 2020-го, по прогнозу народного синоптика, удивит украинцев небольшой жарой и кратковременными дождями.

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