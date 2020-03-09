Жара до +18 и дожди: появился прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине в понедельник, 9 марта, будет теплой, однако в центральных областях и на западе пройдут дожди.

О том свидетельствуют данные Укргидрометцентра. В среднем температура ночью ожидается в районе +4...+6, а днем +9...+11 градусов.

На западе будет немного прохладнее – днем +6...+10, а ночью на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской областях температура опустится до +1 градуса.

Погода в Украине 9 марта inshe.tv

В Житомирской и Винницкой, а также Черниговской и Сумской областях прогнозируют +8...+10 днем, в Кропивницком, Черкассах, Полтаве и регионах теплее – от +10 до +16 градусов. В Киеве будет +9...+11, дождь.

В восточной части и на юге – солнечно. Температура от +15 (в Одесской области от +12) до +18 градусов.

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Как писал OBOZREVATEL, ранее появился детальный прогноз на весну: в марте в Украине ожидаются дожди и заморозки, а в мае придет практически летняя погода.

Жаркая погода, которая ожидается весной 2020 года, может привести к последующей серьезной засухе.

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